Fedez, Achille Lauro e il concerto a sorpresa per i bambini nell'ospedale oncologico di Monza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Achille Lauro, Fedez e altri artisti tra cui gli Eugenio in Via Di Gioia e Spiderman, interpretato da Mattia Villardita, hanno trascorso un pomeriggio con i pazienti del Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino di Monza. L'evento nell'ospedale oncologico di Monza Insieme a loro c'erano anche il cantautore e attore Carlo Amleto, la conduttrice televisiva e radiofonica Melissa Greta Marchetto e Ugo Vivone, fondatore della onlus Officine Buone che progetta e realizza progetti culturali e campagne di comunicazione con contenuti sociali.

