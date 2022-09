Fabri Fibra arriva in radio con il nuovo singolo “Caos” con Madame e Lazza (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un silenzio lungo tre anni, nei quali il mondo della musica si era fermato, ma in realtà rifletteva, durante la pandemia di Covid. Anche Fabri Fibra ha approfittato di quel momento per confezionare un nuovo progetto discografico che facesse strizzare l’occhio alla scena rap italiano. Con questi presupposti è nato Caos, l’ultimo album in studio che adesso lascia spazio anche all’uscita in tutte le radio del nuovo singolo omonimo, insieme a Madame e Lazza. Dopo il successo radiofonico di Propaganda e Stelle, segnate entrambe da nuovi featuring, arriva un nuovo brano pronto a girare in rotazione radiofonico e diventare un nuovo successo. Dal prossimo 30 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 28 settembre 2022) Un silenzio lungo tre anni, nei quali il mondo della musica si era fermato, ma in realtà rifletteva, durante la pandemia di Covid. Ancheha approfittato di quel momento per confezionare unprogetto discografico che facesse strizzare l’occhio alla scena rap italiano. Con questi presupposti è nato, l’ultimo album in studio che adesso lascia spazio anche all’uscita in tutte ledelomonimo, insieme a. Dopo il successofonico di Propaganda e Stelle, segnate entrambe da nuovi featuring,unbrano pronto a girare in rotazionefonico e diventare unsuccesso. Dal prossimo 30 ...

