Emigratis-La resa dei conti: il ritorno "no limits" di Pio e Amedeo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pio e Amedeo o li si ama o li si guarda con sospetto. Di certo non passano mai inosservati, qualsiasi cosa dicano o facciano, e per due che hanno fatto del "politicamente scorretto" sarebbe pure strano il contrario: sempre sopra le righe, pronti a cavalcare stereotipi per strapazzare "l'italiano medio" coi suoi tic, le sue nevrosi e le ipocrisie collettive della nostra società. Dopo il successo di ascolti (accompagnati da critiche feroci) con Felicissima Sera, tornano dal 28 settembre con Emigratis - La resa dei conti, il loro iconico road show che questa volta trasloca su Canale 5 sotto forma di racconto in quattro parti girato tra Dubai, Los Angeles e Parigi con i loro viaggi a scrocco nel quale verranno coinvolti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica. Tra cui anche il leggendario ...

