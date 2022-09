Elezioni, colpo di scena per Umberto Bossi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arriva un vero e proprio colpo di scena per Umberto Bossi. In queste ore non si è fatto altro che parlare della non rielezione dello storico segretario della Lega dopo 35 anni di Parlamento, a causa del deludente risultato del partito di Salvini. Tanto che in molti già paventavano l’idea di proporlo senatore a vita. Ieri infatti non era presente nell’elenco del Viminale, mentre oggi risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). “Il ministero dell’Interno – spiega all’Ansa il leghista Roberto Calderoli – nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Arriva un vero e propriodiper. In queste ore non si è fatto altro che parlare della non rielezione dello storico segretario della Lega dopo 35 anni di Parlamento, a causa del deludente risultato del partito di Salvini. Tanto che in molti già paventavano l’idea di proporlo senatore a vita. Ieri infatti non era presente nell’elenco del Viminale, mentre oggi risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). “Il ministero dell’Interno – spiega all’Ansa il leghista Roberto Calderoli – nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo. In base alla corretta applicazione della legge, se questo errore ...

