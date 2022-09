È morto il predicatore al Qaradawi e il suo ricordo mostra il conflitto irrisolto dentro l’islam (Di mercoledì 28 settembre 2022) Hosni Mubarak si era dimesso da nemmeno una settimana, quando il leader religioso Yusuf al Qaradawi salì su un palco rivolgendosi alle oltre 200 mila persone raccolte in piazza Tahrir, l’epicentro delle proteste in Egitto. Con un discorso ispirato e dagli inediti toni progressisti, il chierico invitò la folla a restare unita, i musulmani con i cristiani, affinché preservasse e proteggesse la rivoluzione contro il regime. “Non permettete che nessuno ve la rubi”, scandì quel 18 febbraio del 2011. Fu forse sulla scia dell’entusiasmo di allora che finì in secondo piano chi fosse davvero al Qaradawi, la sua storia personale e il suo pensiero. E ora che è morto a Doha, in Qatar, lascia alle spalle la speranza tradita delle rivoluzioni arabe, cui invece sono sopravvissuti altrettanti regimi, più o meno sanguinari. Il nome di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Hosni Mubarak si era dimesso da nemmeno una settimana, quando il leader religioso Yusuf alsalì su un palco rivolgendosi alle oltre 200 mila persone raccolte in piazza Tahrir, l’epicentro delle proteste in Egitto. Con un discorso ispirato e dagli inediti toni progressisti, il chierico invitò la folla a restare unita, i musulmani con i cristiani, affinché preservasse e proteggesse la rivoluzione contro il regime. “Non permettete che nessuno ve la rubi”, scandì quel 18 febbraio del 2011. Fu forse sulla scia dell’entusiasmo di allora che finì in secondo piano chi fosse davvero al, la sua storia personale e il suo pensiero. E ora che èa Doha, in Qatar, lascia alle spalle la speranza tradita delle rivoluzioni arabe, cui invece sono sopravvissuti altrettanti regimi, più o meno sanguinari. Il nome di ...

ACIZIT : Yusuf Al #Qaradawi, l'estremista leader della #fratellanzamusulmana, presentato da Arab News come 'Predicatore del… - raimondoschiavo : RT @NamanTarcha: #Qatar é morto a 96anni lo sceicco Yuosef AlQaradawi Predicatore di corte del Movimento dei Fratelli mussulmani, ex presid… - Syria_radar : RT @NamanTarcha: #Qatar é morto a 96anni lo sceicco Yuosef AlQaradawi Predicatore di corte del Movimento dei Fratelli mussulmani, ex presid… - NamanTarcha : #Qatar é morto a 96anni lo sceicco Yuosef AlQaradawi Predicatore di corte del Movimento dei Fratelli mussulmani, ex… -