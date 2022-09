Draghi: "Nessun patto con Meloni" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una smentita per separare il destino di Giorgia Meloni da quello di Mario Draghi. In un articolo del quotidiano Repubblica, pubblicato oggi, si parla di patto Draghi-Meloni. Da settimane si descrive una sorta di tutela del premier nei confronti della leader di FdI: conti pubblici, politica estera. La comunicazione del presidente del Consiglio oggi la smentisce. Questo è il comunicato: "Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell’articolo 'Kiev e conti pubblici, contatti di Draghi con l’Ue - ‘Meloni starà ai patti’ pubblicato su Repubblica. Il Presidente del Consiglio non ha stretto alcun patto né ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il Presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una smentita per separare il destino di Giorgiada quello di Mario. In un articolo del quotidiano Repubblica, pubblicato oggi, si parla di. Da settimane si descrive una sorta di tutela del premier nei confronti della leader di FdI: conti pubblici, politica estera. La comunicazione del presidente del Consiglio oggi la smentisce. Questo è il comunicato: "Palazzo Chigi smentisce la tesi e il contenuto dell’articolo 'Kiev e conti pubblici, contatti dicon l’Ue - ‘starà ai patti’ pubblicato su Repubblica. Il Presidente del Consiglio non ha stretto alcunné ha preso alcun impegno a garantire alcunché. Il Presidente del Consiglio mantiene regolari contatti con gli interlocutori internazionali per ...

