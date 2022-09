Di María potrebbe lasciare la Juventus prima del previsto (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 27/09/2022 alle 19:13 est La ‘Gazzeta dello Sport’ rivela che il centrocampista argentino starebbe pensando di non rinnovare con la squadra ‘bianchonero’ una volta scaduto il contratto nel 2023 “El Fideo” è stato uno degli acquisti stellari della rosa del Torino la scorsa estate e potrebbe già avere le valigie preparate per partire l’anno prossimo come free agent Angelo Di Maria è venuto questa estate a Juventus di Torino con l’obiettivo di essere un pezzo chiave nel disegno di Massimiliano Allegri per tornare sul set ‘bianco’ al più alto di calcio. Nonostante la firma per una sola stagione, l’idea era che il centrocampista argentino sarebbe rimasto in ‘Vecchia Signora’ per più stagioni e rinnovare ogni anno in base alla propria prestazione e a quella della squadra. Ed è ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 27/09/2022 alle 19:13 est La ‘Gazzeta dello Sport’ rivela che il centrocampista argentino starebbe pensando di non rinnovare con la squadra ‘bianchonero’ una volta scaduto il contratto nel 2023 “El Fideo” è stato uno degli acquisti stellari della rosa del Torino la scorsa estate egià avere le valigie preparate per partire l’anno prossimo come free agent Angelo Di Maria è venuto questa estate adi Torino con l’obiettivo di essere un pezzo chiave nel disegno di Massimiliano Allegri per tornare sul set ‘bianco’ al più alto di calcio. Nonostante la firma per una sola stagione, l’idea era che il centrocampista argentino sarebbe rimasto in ‘Vecchia Signora’ per più stagioni e rinnovare ogni anno in base alla propria prestazione e a quella della squadra. Ed è ...

gianlucadorren : TG5: 'Anna Maria Bernini potrebbe andare all'istruzione e Santanchè al turismo' - Anna2Ary : @Maria_Falsetta @Anonymo23021354 Maria... ?? non so se te ne sei accorta, ma ha vinto il cdx. Quindi NO, non sarà mi… - Anna58237344 : Io non capisco: Maria faceva la sarta, ora che fa? Disegna abiti da sposa?? Non potrebbe lei sostituire Agnese?#ilparadisodellesignore - maledettotewpo : Maria shippa così tanto ida e riccardo che potrebbe parlare solo di loro due in ogni singola puntata - Maria_Falsetta : @isola_in Il t9 e la fretta per digitare il proprio punto di vista o pensiero, spesso creano errori ma è una cosa n… -