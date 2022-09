Dell lancia un nuovo monitor Alienware QD-OLED che costa meno (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dell ha annunciato un secondo moDello di monitor da gaming Della gamma Alienware con pannello QD-OLED. È sempre curvo e con diagonale da 34 pollici, ma è più sottile e costa un po' meno Della prima versione.... Leggi su dday (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha annunciato un secondo moo dida gaminga gammacon pannello QD-. È sempre curvo e con diagonale da 34 pollici, ma è più sottile eun po'a prima versione....

davcarretta : Nel giorno in cui Putin minaccia l’uso dell’arma nucleare e lancia la mobilitazione, Giuseppe Conte dà la colpa a Z… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - L’appello dell’allodola Lola per fermare la caccia con il voto e salvare milion… - Digital_Day : Sorpresa, c'è un secondo monitor Alienware da gaming in tecnologia QD-OLED e costa meno - AndreaAsilo : RT @ZioKlint: Voglio spezzare una lancia in favore della Meloni: è l'unica donna nel panorama internazionale dell'occidente che diventerà p… - HarambeeAfrica : Carlo Papa, presidente dell'Advisory Board di H., spiega come i problemi che l'Africa sta affrontando oggi non sono… -