Borsa: Milano in recupero, Ftse Mib - 0,69% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si allenta la tensione sul listino di Piazza Affari e l'indice Ftse Mib riduce il calo allo 0,7 per cento. Il recupero è facilitato dall'inversione, in terreno positivo, di alcune 'big' come Enel (+0,...

Agenzia_Ansa : Borsa, Milano maglia nera in Europa. Lo spread chiude oltre 250 punti. Titoli di stato italiani a 2 e 5 anni più ri… - fisco24_info : Borsa: Milano in recupero, Ftse Mib -0,69%: Gira in rialzo Enel e le utilities. Pesanti Stm e Leonardo - cjmimun : borsa Milano 22287,36 -2,06 - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Europa in calo con banche e assicurazioni: Londra -1,7%, Francoforte -1,8%, Milano -2% - fisco24_info : Borsa: Europa in calo con banche e assicurazioni: Londra -1,7%, Francoforte -1,8%, Milano -2% -