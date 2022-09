Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli e parla di Orietta Berti (Di mercoledì 28 settembre 2022) Adriana Volpe quest’anno non è stata confermata al Grande Fratello Vip, ma fra le pagine del settimanale Chi ha confessato di guardare lo stesso l’edizione. Al contrario di quanto detto inizialmente da Sonia Bruganelli, la conduttrice ha sempre manifestato la volontà di tornare nel ruolo di opinionista e quando Alfonso Signorini le ha chiesto di partecipare come concorrente è stata costretta a rifiutare. “È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo. Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella Casa e Sonia come opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto! Ma, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022)quest’anno non è stata confermata al Grande Fratello Vip, ma fra le pagine del settimanale Chi ha confessato di guardare lo stesso l’edizione. Al contrario di quanto detto inizialmente da, la conduttrice ha sempre manifestato la volontà di tornare nel ruolo di opinionista e quando Alfonso Signorini le ha chiesto di partecipare come concorrente è stata costretta a rifiutare. “È una proposta che non avrei mai potuto accettare, la mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo. Capisco che, per le dinamiche del programma, avere me nella Casa ecome opinionista sarebbe stata una bomba, immaginatevi che interazione avremmo avuto! Ma, ...

BITCHYFit : Adriana Volpe punge Sonia Bruganelli e parla di Orietta Berti - Nicoettaconcet1 : RT @SaraSanfi: “Lei è il vero valore aggiunto.” “Giulia è amata per la freschezza,l'ironia, la spigliatezza. Mi è piaciuta dentro la Casa e… - blogtivvu : Adriana Volpe parla del Prati-Gate e commenta la diffida di Elettra Lamborghini: “Ha tarpato le ali a Ginevra”… - Novella_2000 : Adriana Volpe ancora contro la sua 'rivale' Sonia: 'Ha costruito un personaggio; non so quanto sia vera' #gfvip - blogtivvu : Totti e Ilary, parla Adriana Volpe: “Vi dico da parte sto e per quale motivo” -