Addio a Bruno Arena: Il Comico dei Fichi D’India Se n’è Andato! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bruno Arena, Comico dei Fichi D’India, ha perso la vita come è stato comunicato sui social da Paolo Belli. La tragica notizia arriva nove anni dopo il grave malore che l’aveva colpito mentre si trovava sul palcoscenico. Ecco i dettagli! Sul profilo Instagram di Paolo Belli, è arrivata una notizia che riguarda Bruno Arena, il Comico dei Fichi D’India. All’età di 65 anni, Bruno si è spento dopo qualche anno dall’emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma che ha provocato il suo allontanamento dalle scene. Come è stato riferito, fino all’ultimo Bruno Arena è stato circondato dal grande amore della sua famiglia ed anche quello dell’amico inseparabile Max ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022)dei, ha perso la vita come è stato comunicato sui social da Paolo Belli. La tragica notizia arriva nove anni dopo il grave malore che l’aveva colpito mentre si trovava sul palcoscenico. Ecco i dettagli! Sul profilo Instagram di Paolo Belli, è arrivata una notizia che riguarda, ildei. All’età di 65 anni,si è spento dopo qualche anno dall’emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma che ha provocato il suo allontanamento dalle scene. Come è stato riferito, fino all’ultimoè stato circondato dal grande amore della sua famiglia ed anche quello dell’amico inseparabile Max ...

Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - Reggina_1914 : Addio a Bruno Bolchi, amatissimo e indimenticabile tecnico amaranto che portò i colori amaranto per la prima volta… - genovatoday : Calcio in lutto: addio a Bruno Bolchi, ex allenatore del Genoa - nicolaPalumbo00 : RT @RaiNews: Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena -