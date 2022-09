Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 19:45 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 19.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA CASILINA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA MOSTACCIANO E VIA DI MALAFEDE CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE OSTIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)DEL 27 SETTEMBREORE 19.35 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E VIA CASILINA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA MOSTACCIANO E VIA DI MALAFEDE CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VITINIA IN DIREZIONE OSTIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA CON LE ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 21. ATTIVO IL SERVIZIO BUS ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 17:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-09-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-09-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Flaminia, tra via Cassia e viale di Tor di Quinto; via Salaria, tra vi… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale di Tor Marancia, tra via Cristoforo Colombo e via Giulio Aristide Sartorio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Taranto e a via Manfredonia -