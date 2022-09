daniel_sempere1 : @CarloCalenda @berlusconi Lei #Calenda si considera un #garantista? Ho appena letto l'agenzia ANSA, non vengono rip… -

Agenzia ANSA

francesi della Gendarmeria nazionale sono arrivati ad Izyum, in, insieme alla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, giunta oggi nel Paese per una visita a sorpresa. Gli ...L' uomo che secondo gli, indossava un passamontagna e una maglietta con 'simboli nazisti'...in una città siberiana dopo avergli detto che si sarebbe rifiutato di combattere in. Sono ... Ucraina: inquirenti francesi a Izyum con ministra Colonna Inquirenti francesi della Gendarmeria nazionale sono arrivati ad Izyum, in Ucraina, insieme alla ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, giunta oggi nel Paese per una visita a sorpresa. (AN ...I guasti sono avvenuti lunedì su tre linee in acque danesi, svedesi e tedesche. Le autorità federali della Germania non credono a una coincidenza ...