Tasse a Napoli, pubblicato bando di gara per la riscossione e la lotta all'evasione (Di martedì 27 settembre 2022) Con la pubblicazione della determinazione n.8 del 20 settembre scorso e l'invio della documentazione di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea si completa un passaggio fondamentale nel ... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 settembre 2022) Con la pubblicazione della determinazione n.8 del 20 settembre scorso e l'invio della documentazione dialla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea si completa un passaggio fondamentale nel ...

cronachecampane : Napoli, pubblicata la gara per la riscossione delle tasse comunali #Napoli #tassecomunali - RosarioLavorgna : Tasse comunali, pubblicata gara per la riscossione. Passaggio fondamentale del ‘Patto per Napoli’, scade il 29 nove… - trotta1974 : @MZaluso @HallersCorner @stebaraz Ma che vi agitate a fare avete vinto ora vedremo questi fantastici risultati!vivo… - GianfrancoFer12 : In più, sempre con le nostre tasse, il Conte continuerà a pagare il rdc a tutta Napoli. Giorgia e Salvini interveni… - gennaro20984105 : @afspagnuolo Le abbiamo piene??Tanti altri ed io, siamo Napoletani di Napoli, ogni santo giorno ci alziamo e con bu… -