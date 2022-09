Taglialatela | Napoli | Meret? Tecnicamente è più forte di Donnarumma

(Di martedì 27 settembre 2022) A RadioCentrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Pino, ex portiere del. Queste le sue parole: "Ai miei tempi studiavo tantissimo, anche se reperire le immagini dei rigoristi una volta era molto complesso, avevo un quaderno ricco di appunti, statistiche, percentuali.-afferma? Ieri è stato un fenomeno, lui è fortissimo. Il turn over ai portieri fa male.? Zoff si è espresso, insieme a Castellini, ed è un gran portiere, andava solo spronato. -prosegue- Finalmente è titolare ed ha margini di miglioramento, bisogna lasciarlo crescere tranquillamente. Lo giudicano male quando prende gol, quando fa una parata lo esaltano troppo: bisogna trovare equilibrio, ...

SportdelSud : ???? #PinoTaglialatela, ex portiere del #Napoli, ha parlato dell'ottimo inizio di stagione di #AlexMeret nel corso d… - info_mio : RT @fraorangesd10s: Ieri sera favolosa trasmissione sul canale YouTube di Pietro da Miami con ospite Pino Taglialatela grande portiere del… - fraorangesd10s : RT @fraorangesd10s: Ieri sera favolosa trasmissione sul canale YouTube di Pietro da Miami con ospite Pino Taglialatela grande portiere del… - fraorangesd10s : Ieri sera favolosa trasmissione sul canale YouTube di Pietro da Miami con ospite Pino Taglialatela grande portiere… -

Napoli Magazine

... soggetto e sceneggiatore; Luca Sagliocco, direttore della fotografia e Francesco, ... Un giovane studente di soli 15 anni all'Università del Cinema didiretta da Peppe Mastrocinque, ......in gola nel vederlo abbracciare Pinoin quel terribile giorno di Aprile del 1998. Anche dopo, in maglia bianconera...non foss'altro perché c'era lui dall'altra parte quando ilè ... L'EX - Taglialatela: "Meret Finalmente titolare! Tecnicamente è più forte di Donnarumma" A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un Calcio alla Radio", è intervenuto Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli: "Ai miei tempi studiavo tantissimo, anche se reperire le immagini dei rigoristi ...Mercoledì 28 settembre a partire dalle ore 9.30, all’Istituto Comprensivo “Pitagora” di Montalbano Jonico (Matera), verrà presentato il libro “Nicola Romeo: le radici lucane dell’Alfa Romeo- da Cirigl ...