Saman Abbas | la chat col fidanzato tre mesi prima di sparire

Nell'inchiesta sulla giovane di origine pachistana sparita nel nulla a Novellara compare un'intercettazione. Saman Abbas aveva indicato i suoi carnefici un messaggio. Saman Abbas sapeva di essere in pericolo e aveva addirittura indicato i suoi possibili carnefici. Saman Abbas aveva indicato i suoi carnefici un messaggio: "Ecco chi mi farà del male". Si tratta di nomi di diversi personaggi. Saman Abbas sapeva di essere in pericolo e aveva addirittura indicato i suoi possibili carnefici

I nomi e i numeri di telefono dei familiari e dei personaggi che a suo dire le avrebbero potuto fare del male, tre mesi prima di sparire nel nulla.il 4 febbraio 2021 li inviò al fidanzato in una chat, acquisita dai carabinieri di Reggio Emilia agli atti., in un video del Tgr Emilia Romagna agli atti i suoi ultimi minuti ...Il 4 febbraio del 2021, tre mesi prima della sua scomparsa,aveva scritto in una chat con il suo fidanzato i nomi e i numeri di cellulare di coloro che, secondo lei, avrebbe potuto farle ...I nomi e i numeri di telefono dei familiari e dei personaggi che a suo dire le avrebbero potuto fare del male, tre mesi prima di sparire nel nulla. Saman Abbas il 4 febbraio 2021 li inviò al fidanzato ...Si tratta di nomi di diverse persone che la 18enne ha citato in una chat col fidanzato tre mesi prima di sparire ...