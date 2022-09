Roma, panico nel locale: entra nuda insulta i clienti e distrugge tavolini e sedie (Di martedì 27 settembre 2022) È entrata nuda nel McDonald’s e ha creato il caos. È successo ieri, 26 settembre, che un 36enne transessuale è entrato nel fast food in piazza San Giovanni e prima ha cercato di attirare l’attenzione dei clienti, molestandoli, non contenta ha proseguito con gli insulti e infine ha iniziato a prendere a calci e pugni tavolini e sedie presenti nel locale. Una scena spaventosa non fosse altro per la rabbia che la 36enne ha manifestato nel colpire gli arredi del locale. La richiesta di aiuto alle forze dell’ordine E i numerosi clienti che erano presenti hanno iniziato a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sono state diverse le telefonate arrivate al Numero unico di emergenza. In breve sono arrivati i Carabinieri che hanno trovato la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 settembre 2022) Ètanel McDonald’s e ha creato il caos. È successo ieri, 26 settembre, che un 36enne transessuale èto nel fast food in piazza San Giovanni e prima ha cercato di attirare l’attenzione dei, molestandoli, non contenta ha proseguito con gli insulti e infine ha iniziato a prendere a calci e pugnipresenti nel. Una scena spaventosa non fosse altro per la rabbia che la 36enne ha manifestato nel colpire gli arredi del. La richiesta di aiuto alle forze dell’ordine E i numerosiche erano presenti hanno iniziato a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Sono state diverse le telefonate arrivate al Numero unico di emergenza. In breve sono arrivati i Carabinieri che hanno trovato la ...

