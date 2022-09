Paredes Juve, cambia il futuro? Il riscatto non è così scontato (Di martedì 27 settembre 2022) Paredes Juve, cambia il futuro del centrocampista argentino? Il riscatto dei bianconeri non è così scontato Sarebbe tutt’altro che scontato il riscatto e la conseguente permanenza alla Juventus di Leandro Paredes, come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’argentino è arrivato in prestito, che può trasformarsi in acquisto definitivo se venissero soddisfatte determinate condizioni. Ma non è così scontato, a prescindere, che il suo futuro sarà a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022)ildel centrocampista argentino? Ildei bianconeri non èSarebbe tutt’altro cheile la conseguente permanenza allantus di Leandro, come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’argentino è arrivato in prestito, che può trasformarsi in acquisto definitivo se venissero soddisfatte determinate condizioni. Ma non è, a prescindere, che il suosarà a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

