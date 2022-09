Paolo e Carlotta, due cuori senza capanna: “Siamo una coppia Down e nessuno ci affitta casa” (Di martedì 27 settembre 2022) Il proverbio dice: “Due cuori e una capanna”. Ma per Paolo Sesana, 35 anni e Carlotta Sganga, 39, la città di Milano sembra aver chiuso tutte le porte e invece che un nido per il loro amore ha regalato invece tanti “no“. La coppia da oltre un anno è in cerca di una casa in affitto, ma le risposte, finora, sono state sempre negative. Il motivo, purtroppo, sembra essere uno e uno solo: entrambi sono nati con sindrome di Down. “Non ho mai avuto un amore vero, così profondo, come Carlotta. La sera al telefono mi commuovo, perché Siamo sempre lontani” ha raccontato Sesana al Corriere della Sera. Paolo e Carlotta hanno un lavoro a tempo indeterminato e vorrebbero sposarsi, dopo essersi sistemati. È il ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 27 settembre 2022) Il proverbio dice: “Duee una”. Ma perSesana, 35 anni eSganga, 39, la città di Milano sembra aver chiuso tutte le porte e invece che un nido per il loro amore ha regalato invece tanti “no“. Lada oltre un anno è in cerca di unain affitto, ma le risposte, finora, sono state sempre negative. Il motivo, purtroppo, sembra essere uno e uno solo: entrambi sono nati con sindrome di. “Non ho mai avuto un amore vero, così profondo, come. La sera al telefono mi commuovo, perchésempre lontani” ha raccontato Sesana al Corriere della Sera.hanno un lavoro a tempo indeterminato e vorrebbero sposarsi, dopo essersi sistemati. È il ...

Corriere : L’amore di Paolo e Carlotta: «Non ci affittano casa. Sentono la parola Down e si ritirano» - sonia9mari : 'L’amore di Paolo e Carlotta: «Non ci affittano casa. Sentono la parola Down e si ritirano» - Marco11630347 : RT @paolomaggioni: Un bacio a Paolo e Carlotta e alle loro mamme. Sapessi come è strano innamorarsi a #Milano, ma anche non trovare un tett… - ClaudioCrucia61 : RT @luciano55321084: A MILANO L’amore di Paolo e Carlotta: «Vogliamo vivere insieme, ma non ci affittano casa. Sentono la parola Down e si… - serenel14278447 : 'MILANO L’amore di Paolo e Carlotta: «Non ci affittano casa. Sentono la parola Down e si ritirano» di Giovanna Mari… -