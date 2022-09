‘Non si è più parlato di lei’: Bono e la morte della madre quando era ragazzino (Di martedì 27 settembre 2022) In un estratto pubblicato sul New Yorker, il frontman degli U2, Bono, ha descritto con dovizia di particolari il dolore per la morte di sua madre quando era solo un ragazzo. La rock star irlandese ha ricordato la profonda angoscia provata dopo aver visitato sua madre, Iris Howson, in un ospedale di Dublino, ormai in fin di vita in seguito a un aneurisma. All’epoca Bono aveva solo 14 anni e non ha mai superato il trauma di quel giorno. Nell’estratto pubblicato sul New Yorker dal suo libro di memorie Surrender: 40 Songs, One Story, il frontman degli U2 ha ricordato che Iris Hewson crollò al funerale del padre di lei, “Gags” Rankin, nel 1974 e morì pochi giorni dopo. E “di lei non si è più parlato”, ha asserito l’artista, che al tempo viveva insieme al padre Bob e al ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 27 settembre 2022) In un estratto pubblicato sul New Yorker, il frontman degli U2,, ha descritto con dovizia di particolari il dolore per ladi suaera solo un ragazzo. La rock star irlandese ha ricordato la profonda angoscia provata dopo aver visitato sua, Iris Howson, in un ospedale di Dublino, ormai in fin di vita in seguito a un aneurisma. All’epocaaveva solo 14 anni e non ha mai superato il trauma di quel giorno. Nell’estratto pubblicato sul New Yorker dal suo libro di memorie Surrender: 40 Songs, One Story, il frontman degli U2 ha ricordato che Iris Hewson crollò al funerale del padre di lei, “Gags” Rankin, nel 1974 e morì pochi giorni dopo. E “di lei non si è più”, ha asserito l’artista, che al tempo viveva insieme al padre Bob e al ...

