Niente tempo pieno perché mancano i docenti, mensa scolastica in 'ritardo' a Pomezia: disagi per famiglie e addette al servizio (Di martedì 27 settembre 2022) Il problema della mancanza dei docenti all'inizio dell'anno scolastico non è certo una novità, anzi tutt'altro. Ogni anno, alla ripresa delle lezioni, servono infatti diversi giorni/settimane prima che tutte le cattedre vengano assegnate e i vari Istituti possano così partire a regime con gli orari definitivi. Quest'anno, peraltro il primo vero post-pandemia per la scuola, non ha fatto eccezione e ancora oggi tra Pomezia e Torvaianica sono diverse le scuole in cui ancora si procede con la giornata scolastica ridotta. Ma il problema, oltre che a causare disagi a studenti e famiglie, si riversa anche sul servizio di refezione scolastica.

