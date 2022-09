Napoli | Lozano scontento e rischio addio nel 2023 ADL premia un difensore con il rinnovo

Adoir8_ : RT @antidisfattista: #Lozano , l’ex intermediario: “Ultimo anno a #Napoli ? Per me sì, anche se dovesse fare bene. Sogna di giocare in un t… - zazoomblog : “Può lasciare Napoli vi svelo dove può andare”: rivelazione a sorpresa dell’agente su Lozano - #lasciare #Napoli… - zazoomblog : “Può lasciare Napoli vi svelo dove può andare”: rivelazione a sorpresa dell’agente su Lozano - #lasciare #Napoli… - zazoomblog : Futuro Lozano il messicano potrebbe lasciare Napoli: le ultime - #Futuro #Lozano #messicano #potrebbe - zazoomblog : Futuro Lozano il messicano potrebbe lasciare Napoli: le ultime - #Futuro #Lozano #messicano #potrebbe -

...(le due squadre sono in testa a pari punti nel gruppo 4 della Lega B) il difensore delè ... Mathias Olivera con l'Uruguay contro il Canada a Bratislava, Hirvingnella sfida in nottata del ...Il futuro di Hirvingpotrebbe essere lontano da, diverse squadre sono interessate al messicano Il futuro di Hirvingpotrebbe essere lontano da, diverse squadre sono interessate al messicano. ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...A Radio Punto Nuovo è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli ...