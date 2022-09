Mina Settembre 2, Serena Rossi rivela un'anticipazione: "Non è come sembra" (Di martedì 27 settembre 2022) Serena Rossi si prepara al debutto di Mina Settembre su Rai 1: arriva lo spoiler dell'attrice sul futuro della protagonista. La vita dell'assistente sociale più famosa della tv è pronta a ritornare in prima serata e non senza colpi di scena. Mina Settembre è la storia di una giovane donna napoletana intenta a risolvere le vite degli altri e a rendere la sua sempre più disordinata. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la fiction ha appassionato moltissimi italiani raggiungendo numeri in share da paura. Anche a giugno, in occasione delle repliche, è stata capace di sfiorare il 30% di share senza sforzo. Finalmente in autunno ritroveremo i personaggi che tanto abbiamo amato a cominciare da Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Si tratta dei due pretendenti della protagonista che si ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 27 settembre 2022)si prepara al debutto disu Rai 1: arriva lo spoiler dell'attrice sul futuro della protagonista. La vita dell'assistente sociale più famosa della tv è pronta a ritornare in prima serata e non senza colpi di scena.è la storia di una giovane donna napoletana intenta a risolvere le vite degli altri e a rendere la sua sempre più disordinata. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, la fiction ha appassionato moltissimi italiani raggiungendo numeri in share da paura. Anche a giugno, in occasione delle repliche, è stata capace di sfiorare il 30% di share senza sforzo. Finalmente in autunno ritroveremo i personaggi che tanto abbiamo amato a cominciare da Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Si tratta dei due pretendenti della protagonista che si ...

