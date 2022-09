Meteo Roma del 27-09-2022 ore 19 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 settembre 2022)Henry trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino ricoperti su tutti i settori piogge sparse sulle regioni di nord ovest al pomeriggio precipitazioni in estensione su tutti i settori generalmente di debole moderata intensità in serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge e temporali specie sull’Emiliagna neve dai 2300 metri sulle Alpi al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori al pomeriggio peggiora Umbria con piogge sparse ma senza fenomeni di rilievo associati in serata fenomeni più intensi su Toscana alto Lazio Umbria e Marche stese precipitazioni anche nelle ore notturne Al Sud al mattino tempo stabile su tutte le regioni con Cieli poco nuvolosi su Sardegna e Campania e Molise sole prevalente altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di ...