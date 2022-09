Lutto nel mondo del calcio, è morto Giancarlo Beltrami. E’ stato ds dell’Inter (Di martedì 27 settembre 2022) Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso all’età di 85 anni Giancarlo Beltrami, l’ex direttore sportivo dell’Inter. Il dirigente ha trascorso ben sedici anni insieme alla società nerazzurra, svolgendo il proprio lavoro dal 1977 fino al 1993. Una vita dedita al sacrificio ed al lavoro per una figura che l’universo calcistico non potrà certamente dimenticare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022)neldel. E’ scomparso all’età di 85 anni, l’ex direttore sportivo. Il dirigente ha trascorso ben sedici anni insieme alla società nerazzurra, svolgendo il proprio lavoro dal 1977 fino al 1993. Una vita dedita al sacrificio ed al lavoro per una figura che l’universo calcistico non potrà certamente dimenticare. SportFace.

Inter in lutto, addio a Giancarlo Beltrami L' Inter e tutto il calcio italiano sono in lutto per la scomparsa di Giancarlo Beltrami . L'ex calciatore e dirigente è scomparso all'età di 85 anni. Nato a Milano nel 1937 e prodotto del vivaio del Milan, Beltrami ha giocato essenzialmente in ... Milano, 27 set. - (Adnkronos) - Inter in lutto per la morte di Giancarlo Beltrami, scomparso all'età di 85 anni. Beltrami è stato il direttore sportivo nerazzurro per 16 anni, dal 1977 al 1993.