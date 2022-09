Lega | Fontana | Salvini a rischio? Non credo proprio

fattoquotidiano : Lombardia, Fontana è in bilico. Gli effetti delle elezioni sulle Regionali: tutte le ipotesi dopo il flop della Leg… - saraelenaloc : RT @PopuliNon: @zaiapresidente Il problema sei stato tu con fedriga, Giorgetti e Fontana. Vi dovrebbero buttare fuori dalla Lega. - KavhOctavia : RT @PopuliNon: @zaiapresidente Il problema sei stato tu con fedriga, Giorgetti e Fontana. Vi dovrebbero buttare fuori dalla Lega. - meltingmax : Se sei un anziano della #Lega che non è stato eletto, Attilio #Fontana vuole farti nominare Senatore a vita. Se sei… - giovannilegena : RT @PopuliNon: @zaiapresidente Il problema sei stato tu con fedriga, Giorgetti e Fontana. Vi dovrebbero buttare fuori dalla Lega. -

"Non credo proprio": con tre parole il presidente della Lombardia Attiliorisponde ai giornalisti che gli chiedono se la leadership di Matteo Salvini sia a rischio dopo il risultato dellaalle politiche. Oggi al consiglio federale "faremo una attenta analisi ...Poi a chi gli chiedeva se il peso dellasia cambiato dopo le elezioni,ha risposto: 'Non c'entra. Non è che queste valutazioni si fanno solo sulla base dei numeri. Oggi ci incontreremo ...A Varese, da dove arrivano i vari Umberto Bossi, Roberto Maroni e Attilio Fontana, al Senato la partita tutta interna al centrodestra finisce con un 29,29% al partito della Meloni e un 15,25% alla… Le ..."Non credo proprio": con tre parole il presidente della Lombardia Attilio Fontana risponde ai giornalisti che gli chiedono se la leadership di Matteo Salvini sia a rischio dopo il risultato della Lega ...