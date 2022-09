Le ragioni per cui Salvini potrebbe non toccar palla in politica estera (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono quattro elementi che potrebbero rassicurare chi, in Europa e oltre Atlantico, si interroga su possibili sbandate o deviazioni dal percorso europeista e atlantista che Mario Draghi ha fatto imboccare nuovamente all’Italia e Giorgia Meloni ha annunciato di voler seguire se dovesse essere lei a succedere all’ex governatore della Banca centrale europea a Palazzo Chigi. Al centro della domande ci sono gli alleati della leader di Fratelli d’Italia: Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, le cui considerazioni su Vladimir Putin “spinto” a invadere l’Ucraina hanno destato molta attenzione a livello internazionale; ma soprattutto Matteo Salvini, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il presidente russo, al punto da far sottoscrivere a partito di cui è segretario, la Lega, un accordo con Russia Unita, la formazione del leader di ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) Ci sono quattro elementi chero rassicurare chi, in Europa e oltre Atlantico, si interroga su possibili sbandate o deviazioni dal percorso europeista e atlantista che Mario Draghi ha fatto imboccare nuovamente all’Italia e Giorgia Meloni ha annunciato di voler seguire se dovesse essere lei a succedere all’ex governatore della Banca centrale europea a Palazzo Chigi. Al centro della domande ci sono gli alleati della leader di Fratelli d’Italia: Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia, le cui considerazioni su Vladimir Putin “spinto” a invadere l’Ucraina hanno destato molta attenzione a livello internazionale; ma soprattutto Matteo, che non ha mai nascosto le sue simpatie per il presidente russo, al punto da far sottoscrivere a partito di cui è segretario, la Lega, un accordo con Russia Unita, la formazione del leader di ...

