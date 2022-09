Ladispoli, il Sindaco nomina i nuovi delegati esterni (Di martedì 27 settembre 2022) Ladispoli – Il Sindaco Alessandro Grando ha ulteriormente completato l’organico dell’Amministrazione comunale, provvedendo a nominare 31 nuovi delegati esterni che collaboreranno a titolo gratuito. “A nome dell’Amministrazione comunale – ha commentato il Sindaco – auguro buon lavoro ai nuovi delegati, che rappresentano un prezioso valore aggiunto alle attività svolte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Amministrare una città importante come Ladispoli è un’attività complessa, che richiede il massimo impegno e la partecipazione attiva di tutte le realtà del territorio. Grazie al supporto dei delegati nominati oggi, e di quelli che verranno nei prossimi giorni, riusciremo ad essere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022)– IlAlessandro Grando ha ulteriormente completato l’organico dell’Amministrazione comunale, provvedendo are 31che collaboreranno a titolo gratuito. “A nome dell’Amministrazione comunale – ha commentato il– auguro buon lavoro ai, che rappresentano un prezioso valore aggiunto alle attività svolte dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Amministrare una città importante comeè un’attività complessa, che richiede il massimo impegno e la partecipazione attiva di tutte le realtà del territorio. Grazie al supporto deiti oggi, e di quelli che verranno nei prossimi giorni, riusciremo ad essere ...

