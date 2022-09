La leva della formazione in ambito Cybersecurity

Leggi su lombardiaeconomy

(Di martedì 27 settembre 2022) e la guida alle agevolazioni 4.0 per le imprese A cura dell’ Avv. Mauro Alovisio1 e dell’avv. Rudy Caltagirone2 Secondo il “Defending the Expanding Attack Surface” del 2022 a cura dell’azienda di sicurezza informatica Trend Micro, l’Italia è il paese in Europa più colpito dai ransomware nel primo semestre 2022. Il ransomware come indicato nella sezione informativa del sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali è un “programma informatico dannoso (“malevolo”) che può “infettare” un dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l’accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file, ecc.) per poi chiedere un riscatto (in inglese, “ransom”) da pagare per “liberarli”.3 Gli attacchi informatici causano alle nostre imprese gravi interruzioni delle attività, dei servizi eproduzione, comportano ingenti spese ...