Inter in lutto: morto Beltrami, ds nerazzurro per 16 anni (Di martedì 27 settembre 2022) Inter in lutto per la morte di Giancarlo Beltrami, scomparso all'età di 85 anni. Beltrami è stato il direttore sportivo nerazzurro per 16 anni, dal 1977 al 1993 sotto la presidenza di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini. In questo periodo in nerazzurro conquistò sei trofei: gli Scudetti del 1979/80 e 1988/89, la Coppa Uefa 1990/91, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

