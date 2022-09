sportli26181512 : Ex Lione: Denayer riparte da Dubai: Jason Denayer è destinato a Dubai. Secondo L'Equipe, dopo essersi svincolato a… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il 27enne difensore belga Jason, libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato ila parametro zero e accostato pure alla Roma, è in trattativa col club inglese del Wolverhampton.Quali sono i migliori giocatori che possono firmare a zero con un nuovo club JASONDifensore, 27 anni Ultima squadra:Valore di mercato: 14 milioni di euro DAN - AXEL ZAGADOU ... Ex Lione: Denayer riparte da Dubai | Mercato Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Calciomercato Roma, accordo vicino e possibile approdo in Qatar dopo settimane di grande incertezza circa il suo futuro ...