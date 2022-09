Dress code per le allieve, assolto l'ex giudice Bellomo (Di martedì 27 settembre 2022) Il giudice barese Francesco Bellomo, ex consigliere di Stato, è stato prosciolto «perchè il fatto non sussiste» dal gip di Bergamo per le accuse di stalking e violenza privata nei confronti di tre ex allieve della sua scuola di magistratura. Lo ha detto a LaPresse l'avvocato Beniamino Migliucci che assiste il giudice con il collega Gianluca D'Oria. Bellomo era imputato anche per violenza privata nei confronti di un'altra ex allieva, ma il giudice ha riqualificato il reato in tentata violenza privata e inviato il fascicolo a Massa Cararra per competenza territoriale, dove sarebbe avvenuto il reato. Si tratta dell'ultimo filone, nato a Bari ma poi trasferito a Bergamo un anno fa per competenza territoriale, delle inchieste che riguardano la scuola di specializzazione giuridica ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Ilbarese Francesco, ex consigliere di Stato, è stato prosciolto «perchè il fatto non sussiste» dal gip di Bergamo per le accuse di stalking e violenza privata nei confronti di tre exdella sua scuola di magistratura. Lo ha detto a LaPresse l'avvocato Beniamino Migliucci che assiste ilcon il collega Gianluca D'Oria.era imputato anche per violenza privata nei confronti di un'altra ex allieva, ma ilha riqualificato il reato in tentata violenza privata e inviato il fascicolo a Massa Cararra per competenza territoriale, dove sarebbe avvenuto il reato. Si tratta dell'ultimo filone, nato a Bari ma poi trasferito a Bergamo un anno fa per competenza territoriale, delle inchieste che riguardano la scuola di specializzazione giuridica ...

