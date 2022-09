Ciclismo, Mathieu van der Poel: “Non volevo far male alle ragazze. Non avrei dovuto farlo” (Di martedì 27 settembre 2022) È la notizia del momento, quasi al di sopra del successo iridato di Remco EvenePoel. Il mondo del Ciclismo è stato sconvolto dalla nottata antecedente alla prova in linea dei Mondiali di Ciclismo di Wollongong di Mathieu van der Poel. Il neerlandese è stato accusato di aver spintonato due ragazze di tredici anni, con la polizia che è intervenuta, gli ha ritirato il passaporto salvo poi rilasciarlo. Oggi sono arrivate finalmente le dichiarazioni, a VTM, del corridore dell’Alpecin-Deceuninck: “L’Australia me la immaginavo diversa. Ammetto di aver sbagliato, ma non volevo far male a quelle ragazze. Chi mi conosce sa che non ho mai fatto del male a nessuno. Le voci sul fatto che io le abbia spinte sono false. Ci sono due ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) È la notizia del momento, quasi al di sopra del successo iridato di Remco Evene. Il mondo delè stato sconvolto dalla nottata antecedente alla prova in linea dei Mondiali didi Wollongong divan der. Il neerlandese è stato accusato di aver spintonato duedi tredici anni, con la polizia che è intervenuta, gli ha ritirato il passaporto salvo poi rilasciarlo. Oggi sono arrivate finalmente le dichiarazioni, a VTM, del corridore dell’Alpecin-Deceuninck: “L’Australia me la immaginavo diversa. Ammetto di aver sbagliato, ma nonfara quelle. Chi mi conosce sa che non ho mai fatto dela nessuno. Le voci sul fatto che io le abbia spinte sono false. Ci sono due ...

