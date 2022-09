Chirurgia Estetica | i migliori interventi per gli over 60

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 27 settembre 2022 - Oggigiorno lapuò essere un valido aiuto per chi vuole sentirsi meglio con sé stesso e con il proprio corpo, a ogni età. Negli ultimi decenni, la percezione della “terza età” è molto cambiata, si invecchia meglio, ci si cura di più e le persone vogliono sentirsi in forma e piacersimente anche quando sono un po' più in là con gli anni. Secondo l'esperienza del Dottor Renato Zaccheddu, specialista in, negli ultimi anni glidisono diventati sempre più transgenerazionali, con sempre più pazienti60 che vogliono vivere una seconda giovinezza, con molta più esperienza e coscienza di sé. Il Dottore sottolinea però che ...