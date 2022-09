Bella Ciao pure per Azzolina: miss “banchi a rotelle” torna a fare la preside (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set — La ricorderemo per due motivi: l’obbrobrio dei banchi a rotelle e quell’intervista a Venerdì di Repubblica in cui confessava che da giovane veniva bullizzata dai compagni di classe che la chiamavano «CAzzolina»: lo spoglio delle urne decreta il game over anche per Lucia Azzolina, ex ministro dell’Istruzione in tempo pandemico candidata con Impegno civico e impietosamente esclusa dai giochi elettorali. Tornerà a fare la preside, annuncia sui social, dopo la sconfitta all’uninominale nel collegio di Siracusa, la sua città. Azzolina torna a fare la preside Azzolina dirigerà l’Istituto comprensivo «Emanuele Giaracà» di Siracusa, dove si era messa in aspettativa nel 2018, anno del suo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set — La ricorderemo per due motivi: l’obbrobrio deie quell’intervista a Venerdì di Repubblica in cui confessava che da giovane veniva bullizzata dai compagni di classe che la chiamavano «C»: lo spoglio delle urne decreta il game over anche per Lucia, ex ministro dell’Istruzione in tempo pandemico candidata con Impegno civico e impietosamente esclusa dai giochi elettorali. Tornerà ala, annuncia sui social, dopo la sconfitta all’uninominale nel collegio di Siracusa, la sua città.ladirigerà l’Istituto comprensivo «Emanuele Giaracà» di Siracusa, dove si era messa in aspettativa nel 2018, anno del suo ...

eziomauro : Iran, altra struggente versione di Bella ciao: l'inno della protesta per Mahsa Amini emoziona - la Repubblica - ilpost : I video delle attiviste iraniane che cantano “Bella ciao” - lamarea_com : ???? #Italia: del ‘Bella ciao’ a la victoria de la ultraderechista Meloni - IlPrimatoN : La ricorderemo solo per quel fallimento #Azzolina - Katia__79 : RT @MarianoGiustino: Smettetela di chiamarle proteste! Quella in #Iran è una Rivoluzione! Nel 90% dei distretti si manifesta e si canta 'Be… -