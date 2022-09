ATP Tel Aviv 2022: esordio vincente per Van de Zandschulp. Avanti anche Korda e Ruusuvuori (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue il torneo ATP di Tel Aviv, che vedrà nei prossimi giorni scendere in campo anche Novak Djokovic, testa di serie numero uno. Nelle sfide odierne successo per il neerlandese Botic Van de Zandschulp, numero cinque del seeding, che ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Adesso l’olandese affronterà il britannico Liam Broady, che ha battuto il serbo Medjedovic per 7-5 6-3. Non c’è la doppietta olandese, visto che Tallon Griekspoor è stato sconfitto dopo un match molto tirato con il canadese Vasek Pospisil. Il tennista nordamericano si è imposto in tre set in rimonta per 4-6 7-6 7-5 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Successo in rimonta anche per il francese Arthur Rinderknech, che ha superato il rumeno Copil per 6-7 6-4 6-3 ed ora se la ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Prosegue il torneo ATP di Tel, che vedrà nei prossimi giorni scendere in campoNovak Djokovic, testa di serie numero uno. Nelle sfide odierne successo per il neerlandese Botic Van de, numero cinque del seeding, che ha sconfitto il portoghese Joao Sousa in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Adesso l’olandese affronterà il britannico Liam Broady, che ha battuto il serbo Medjedovic per 7-5 6-3. Non c’è la doppietta olandese, visto che Tallon Griekspoor è stato sconfitto dopo un match molto tirato con il canadese Vasek Pospisil. Il tennista nordamericano si è imposto in tre set in rimonta per 4-6 7-6 7-5 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Successo in rimontaper il francese Arthur Rinderknech, che ha superato il rumeno Copil per 6-7 6-4 6-3 ed ora se la ...

