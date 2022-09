(Di martedì 27 settembre 2022) In Italia è in corso un inarrestabile processo di "desertificazione urbana" (così la chiamano gli esperti): entro il 2030 spariranno 1,5 milioni di abitanti. Per i "borghi fantasma" sarà boom

ilGiornale.it

Qui infatti sono stati convocati dal Lord locale per una richiesta dicontro la Triarchia, ...tensioni tra Rhaenyra e Alicent esplodono ancora una volta durante la riunione del ConcilioI dati elaborati dal nostro centro studi, sebbene siano fatti su un campionema ... Per noi è chiaro che bisogna intervenire sui prezzi alla fonte e che ognipossibile intervenendo sui ... Aiuto, si è ristretto lo Stivale - ilGiornale.it Axpo, il gigante dell'elettricità in difficoltà a causa delle bizze del mercato energetico provocato dalla guerra in Ucraina, potrà far capo a una linea di credito di 4 miliardi di franchi se dovesse ...Acque Veronesi è tra i primi gestori ad avere completato tutti gli adempimenti necessari per il riconoscimento dell'agevolazione che dovrebbe arrivare entro novembre ...