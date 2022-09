Ultime Notizie Roma del 26-09-2022 ore 19:10 (Di lunedì 26 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno elezioni 2022 Italia del centrodestra e di Fratelli d’Italia il partito di Giorgia Meloni e il primo a 25 26% nel centro sinistra Il PD si ferma al 19% il MoVimento 5 Stelle Si conferma terza forza assicurerò con spirito di servizio la guida del PD fino al Congresso a cui non mi presenterò da candidato Annuncia il segretario del PD Enrico Letta debacle di Briga ora primo 5 anni di stabilità dice Matteo Salvini parlando in conferenza stampa a via bellerio e non ha dubbi sulla tenuta della coalizione i leader del Carroccio si complimenta per il risultato di Giorgia Meloni Mi sono messaggiato con lei fino alle 4 di notte le faccio gli auguri Fratelli d’Italia è stata brava a fare una buona opposizione in casa PD Letta parla invece di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 settembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno elezioniItalia del centrodestra e di Fratelli d’Italia il partito di Giorgia Meloni e il primo a 25 26% nel centro sinistra Il PD si ferma al 19% il MoVimento 5 Stelle Si conferma terza forza assicurerò con spirito di servizio la guida del PD fino al Congresso a cui non mi presenterò da candidato Annuncia il segretario del PD Enrico Letta debacle di Briga ora primo 5 anni di stabilità dice Matteo Salvini parlando in conferenza stampa a via bellerio e non ha dubbi sulla tenuta della coalizione i leader del Carroccio si complimenta per il risultato di Giorgia Meloni Mi sono messaggiato con lei fino alle 4 di notte le faccio gli auguri Fratelli d’Italia è stata brava a fare una buona opposizione in casa PD Letta parla invece di ...

