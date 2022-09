Ti prego | Arisa e Ornella Vanoni | cala il gelo in studio ad Amici

(Di lunedì 26 settembre 2022)arriva addi Maria De Filippi nella puntata del 25 settembre, molto ricca di contenuti. Per lei, diva della musica, un lungo applauso: ieri ha spento 88 candeline ed il pubblico le ha voluto fare gli auguri in modo sentito. Anche i ragazzi della scuola dil'hanno abbracciata. Ma laè una donna imprevedibile. Ad un certo punto chiacchiera con Maria De Filippi e cambia discorso, parlando di altro. Si sofferma sulla collana di Maria e dice: “Che bel brillante, te lo ha regalato tuo marito?”. Ma non manca la risposta della, che dice: “Lo porto da anni, è il mio portafortuna”. E' molto probabile che dopo questo fuoriprogramma il pubblico, da oggi, lo noterà ancora più spesso. Poi arriva un altro fuoriprogramma, ...

aini8riv : RT @asfaltofresco: c’è una nuova allieva voluta da arisa si chiama elenoire prego elenoire cosa ci canti maledetta primavera va bene base #… - Panterjandra : Diamo il banco a chi sa cantare please??? #andre #Amici22 Dai #Arisa te prego.... - teddybeatlesday : @writerinthedavk Ti prego ha sbagliato tutto, solo arisa poteva prenderselo - f1occ0dineve : ma quest'anno ca passat arisa ti prego ritorna ai tuoi standard dell'anno scorso #amici22 - MantyNikx : Arisa ti prego ma che cazzo hai i tappi di cerume??? #Amici22 -

ilmattino.it

... che ha preso posto di Veronica Peparini , e di, che invece ha preso il posto che per anni è ... Per questo motivo la presentatrice ha fatto questa raccomandazione ai ragazzi "Vi, ve lo ...... manager ed ex fidanzato di, ha condiviso sul suo account di Instagram la proposta di ... Non smettete mai, vi. AH ECCO pic.twitter.com/dNeBdIeAH0 Paola. (@Iperborea_) September 8, 2022 ... Amici, Arisa “asfalta” Rudy Zerbi con una battuta sulla matematica: cos'è accaduto durante la puntata Fuochi e fiamme nel daytime di Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. Andrea Mandelli in arte Andre, uno degli alunni di Arisa. Durante la puntata, il cantante ha fatto ...La cantante già ai ferri corti con il suo collega Rudy Zerbi, reo di non apprezzare l’allievo Andre La nuova classe di Amici è stata ...