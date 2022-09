Strategie di local e visual marketing per aumentare le vendite (Di lunedì 26 settembre 2022) Per chi ha un’attività commerciale quest’ultimo anno è stato durissimo. Il lockdown nazionale, il sistema a zone di colore per le regioni con le relative limitazioni e il coprifuoco hanno colpito in modo significativo numerose attività. In periodi di crisi come quello attuale è importante sfruttare al massimo diverse Strategie di marketing per attirare un maggior numero di clienti. Hai mai sentito parlare del local e del visual marketing? In questo articolo trattiamo ti sveliamo le best practice per aumentare il fatturato. Cos’è local marketing? Il local marketing è una branca del marketing digitale che si occupa del mercato geolocalizzato. Si tratta in pratica di tutte quelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Per chi ha un’attività commerciale quest’ultimo anno è stato durissimo. Il lockdown nazionale, il sistema a zone di colore per le regioni con le relative limitazioni e il coprifuoco hanno colpito in modo significativo numerose attività. In periodi di crisi come quello attuale è importante sfruttare al massimo diversediper attirare un maggior numero di clienti. Hai mai sentito parlare dele del? In questo articolo trattiamo ti sveliamo le best practice peril fatturato. Cos’è? Ilè una branca deldigitale che si occupa del mercato geoizzato. Si tratta in pratica di tutte quelle ...

FrancescaPSasso : RT @PIDMed40: #EccellenzeinDigitale con #PIDMed e @CCIAA_Salerno: Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: SEO e Content Str… - EcommerceGuruIT : Alla ricerca di strategie di email marketing per produrre vendite https://ecommerceguru.local/filiera-ecommerce/email-marketing/ - EcommerceGuruIT : Strategie di ottimizzazione del tasso di conversione dell’e-commerce https://ecommerceguru.local/filiera-ecommerce/tasso-di-conversione/ - EcommerceGuruIT : Come utilizzare il modello STP per sviluppare strategie di marketing https://ecommerceguru.local/filiera-ecommerce/… - DataMediaHub : Il calo del traffico e della pubblicità sui siti di notizie locali, con i giornali regionali che vedono il peggio -… -