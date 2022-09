Riforma pensioni 2023 | il dado é tratto | in cosa sperano gli elettori ora?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 26 settembre 2022) I giochi sono fatti, ha ufficialmente vinto il centrodestra in entrambe le camere, la coalizione si attesta intorno al 44%. Fratelli d’Italia é risultato primo partito, come da previsione, con il 26%, in calo la Lega sotto la doppia cifra con risultati analoghi a Forza Italia. L’affluenza é stata pari al 63.91% circa il 9% in meno riuspetto alle elezioni del 2018. Il primo commento a Caldo della Meloni, leader di FdI, é stato: ” Questo è il tempo della responsabilità il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perchè l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita. Se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide». In molti si stanno chiedendo in queste orecapiterà ...