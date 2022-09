Pratica e teoria: un corso di laurea d’avanguardia sui materiali e sui processi sostenibili (Di lunedì 26 settembre 2022) Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescente attenzione – sia parte dell’opinione pubblica sia da parte della popolazione – nei confronti di temi estremamente attuali come la tutela dell’ambiente e l’adozione di... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescente attenzione – sia parte dell’opinione pubblica sia da parte della popolazione – nei confronti di temi estremamente attuali come la tutela dell’ambiente e l’adozione di...

tiosauro : in teoria così, in pratica so che incontrerò più teste di cazzo che piccioni sul mio camino…e niente - Carmeliyyy : @YUKIMENDOBOKE La gente continua a chiamare Benito il proprio figlio e la legge di divieto è stata approvata solo n… - YUKIMENDOBOKE : @Carmeliyyy In teoria anche in Italia l’apologia al fascismo è reato, in teoria, in pratica abbiamo messo i neo fas… - GivenDave : Finalmente è finita una polverosa campagna elettorale, dove ha regnato la confusione (leggi fumo negli occhi). L'im… - MatteoBuccolini : @maxdantoni Nella teoria sì nella pratica no: se #Conte non avesse corso da solo (sebbene sia stato Letta a esclud… -