sportli26181512 : Pioli riabbraccia Rebic contro l’Empoli: al Milan non serve più un attaccante part-time: Secondo giorno di riposo c… - cmdotcom : #Pioli riabbraccia #Rebic contro l’Empoli: al #Milan non serve più un attaccante part-time -

CalcioMercato.it

Pere il suo team vincente ci vorrà la massima concentrazione. Partiranno dall'inizio i ... L'Inter di Inzaghi , chela coppia Lukaku - Lautaro e ha Brozovic in dubbio, prova a ...... è tornato il figliol prodigo Lukaku , che reduce dal fallimento al Chelseal'adorato ... Ancora due settimane di mercato e poi misterpotrà tirare un sospiro di sollievo: il Diavolo ... CM.IT | Pioli in continua emergenza: guai per gli attaccanti. Ecco quando tornano Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Milan è in lotta per i primi posti in classifica, ma Pioli deve fare i conti con l'emergenza in attacco. Ecco i tempi di recupero ...