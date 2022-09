Nostradamus avrebbe predetto la morte della regina | e l’avvento di un re inatteso

Rita49865673 : @DmitryEvic Soddisfatto? Nostradamus non avrebbe potuto far di meglio. Quindi da dopodomani toglieranno le sanzioni? Ho seri dubbi... - effe1312 : @Mary_mbarza Si vada a leggere Nostradamus che almeno avrebbe beccato, 500 anni fa, la data di morte della Regina E… - levinonlivai : @s7r0nz0 @c_ilari1 @fvnzioniamo sbagliate per quanto mi riguarda, ma pari a farsi vedere culo e camicia con una il… -

Da www.ilmessaggero.itREGINA ELISABETTA La morte della Regina Elisabetta sta facendo la fortuna dell'autore Mario Reading che pubblicò nel 2005: The Complete Prophecies for the Future: fu un flop e dopo aver venduto solo ......in cui si parla di "un regno chesmesso di crescere". E tanto è bastato ai giornali più o meno di tutto il mondo per rilanciare la notizia. Gli elementi d'altronde ci sono tutti:,...Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future, un libro pubblicato nel 2006, scritto da Mario Reading, sta scalando le classifiche di vendita dei tascabili. La ragione Il tomo contiene un’esatt ...Da 5 a 8 mila copie vendute. Boom per il libro" Le profezie di Nostradamus" in cui era stata profetizzata la morte della regina Elisabetta II ...