Mauro Icardi: "Wanda Nara è tossica" e poi le manda un bacio (Di lunedì 26 settembre 2022) Il calciatore ha pubblicato sui social gli screenshot di una lite con la (ex) moglie, salvo poi cancellare tutto e sostituire con messaggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 settembre 2022) Il calciatore ha pubblicato sui social gli screenshot di una lite con la (ex) moglie, salvo poi cancellare tutto e sostituire con messaggi ...

demarkesports : Mauro Icardi - futbolarena : Mauro Icardi ???? - webaslan : ??Mauro Icardi - maiaprimavista : Amazon doveva chiedere di fare All or Nothing con l'Inter quest'anno. È la stagione più interessante e cinematograf… - Giojjjjj : RT @MatteScm: Lo schifo che mi fanno Mauro Icardi e Wanda Nara non me lo provoca nessun altro -