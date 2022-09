Mattarella garante della Carta vuole una maggioranza stabile (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidente della Repubblica non farà né sgambetti né sconti ai vincitori. Ma niente sbandamenti sull’Unione europea e sulla posizione atlantista dell’Italia Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 26 settembre 2022) Il presidenteRepubblica non farà né sgambetti né sconti ai vincitori. Ma niente sbandamenti sull’Unione europea e sulla posizione atlantista dell’Italia

LaStampa : Mattarella garante della Carta vuole una maggioranza stabile - TeoBon1978 : RT @Musso___: PdR 'rigido, anzi intrattabile quando sono in gioco questioni non negoziabili come - la collocazione occidentale dell’Italia… - emanuelino10 : RT @CIaudiaGiulia: #Meloni, sullo slancio della vittoria, sogna un presidente eletto dal popolo. ma sul Colle c’è il guardiano delle regole… - Musso___ : PdR 'rigido, anzi intrattabile quando sono in gioco questioni non negoziabili come - la collocazione occidentale d… - gino06963584 : @M_gabanelli Solita frase stucchevole, se non voti non puoi parlare! Se però voto e dopo poco tempo mi ritrovo un g… -