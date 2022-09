Magi batte Chiorino e Montaruli vince su Lepri alla Camera L’ex sottosegretario Giorgis va al Senato 

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 26 settembre 2022) Iniziano a delinearsi anche i contorni piemontesi del nuovo parlamento, con i nomi di chi siederà nei banchi die Senato in rappresentanza della Regione.si riconferma Riccardo, presidente di +Europa che con il 39,78 per cento dei voti ha vinto sull’assessore regionale al Lavoro Elena(Fdi). Si riconferma anche Augusta(Fdi) che nel collegio uninominale supera di mezzo punto percentuale Stefano(Pd): 35,99% contro 35,40%. Al Senato Andrea(Pd), exGiustizia, con il 37,96% nell’uninominale ha staccato di oltre 4 punti la leghista Marzia Casolati. Elena Maccanti, ricandidata per la Lega, nel collegio delladi ...