Letta fa un passo indietro ma anche no. E fioriscono le candidature: Schlein, Bonaccini, Ricci, Nardella, Decaro, Orlando... (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario uscente Pd vede bene la vicepresidente dell'Emilia come suo successore: per lui è anche un modo per restare ancora in campo Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario uscente Pd vede bene la vicepresidente dell'Emilia come suo successore: per lui èun modo per restare ancora in campo

riotta : Chi vorreste come segretario eletto dal congresso @pdnetwork dopo il passo indietro del segretario Letta? - domeniconaso : Non è solo Letta a dover fare un passo indietro. Basta Franceschini. Basta correnti. Basta rendite di posizione. Il… - HuffPostItalia : Letta fa un passo indietro ma anche no. E fioriscono le candidature: Schlein, Bonaccini, Ricci, Nardella, Decaro, O… - Zooppyx : RT @domeniconaso: Non è solo Letta a dover fare un passo indietro. Basta Franceschini. Basta correnti. Basta rendite di posizione. Il Pd no… - bobmch84 : RT @domeniconaso: Non è solo Letta a dover fare un passo indietro. Basta Franceschini. Basta correnti. Basta rendite di posizione. Il Pd no… -