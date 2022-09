La sintesi per chi va a dormire all'una di notte (Di lunedì 26 settembre 2022) Exit poll sovrapponibili ai sondaggi delle ultime settimane. Poi proiezioni che "fanno male" a Lega e Pd. Il centrodestra (da oggi sbilanciato più a destra che al centro) ha vinto le elezioni. Giorgia Meloni è molto... Leggi su today (Di lunedì 26 settembre 2022) Exit poll sovrapponibili ai sondaggi delle ultime settimane. Poi proiezioni che "fanno male" a Lega e Pd. Il centrodestra (da oggi sbilanciato più a destra che al centro) ha vinto le elezioni. Giorgia Meloni è molto...

bianco_cloe : RT @scannavo: la sintesi mi pare facile: vince @GiorgiaMeloni e vince anche @GiuseppeConteIT il @pdnetwork paga gli errori madornali e l'a… - Marc_OTSS : RT @DiegoFusaro: Primissima sintesi delle proiezioni di voto: il malato Italia si gira dal lato sinistro del letto a quello destro, per tro… - paolo77jpm : RT @scannavo: la sintesi mi pare facile: vince @GiorgiaMeloni e vince anche @GiuseppeConteIT il @pdnetwork paga gli errori madornali e l'a… - rickybarone : @gparagone Il peccato originale è stato non correre uniti, voi dell'antisistema. Colpa di chi per scelta non ha vot… - vicky68_ : RT @DiegoFusaro: Primissima sintesi delle proiezioni di voto: il malato Italia si gira dal lato sinistro del letto a quello destro, per tro… -