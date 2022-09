(Di lunedì 26 settembre 2022) Mauro, ancuna volta al centro dei gossip insieme aNara, ieri mattina hato tra le proprie storie social delleprivati con sua moglie, o forse ex… “Ti sto chiamando. Giochetto che sali sull’aereo, domani ho delle foto in Uruguay. Puoi rispondermi?”, i messaggi dinei suoi confronti, dopo numerose chiamate alle quali Lio non ha risposto. “Rispondi? Perché invece di dormire con i bambini tu vai lì”. La risposta di: “Sono solo, non devo darti spiegazioni. Mi haigestire anche la miada separato?” – “Perché sei un bugiardo. Sposato e single” risponde. A questi messaggi il giocatore ha concluso. “Siamo uguali. E sei ...

GiusCandela : Icardi pubblica chat con Wanda Nara, cancella e pubblica una sua foto con un bacio. #icardi #wandanara - sportface2016 : #Icardi pubblica le chat con #Wanda: 'Sei tossica. Mi hai lasciato e vuoi controllare la mia vita ora?' - tempoweb : 'Che tossica sei!'. #Icardi si vendica e pubblica le chat con #WandaNara #26settembre #iltempoquotidiano… -

Che tossica sei !', dice il calciatore chele conversazioni con Wanda Nara La notizia corre in Rete: uno contro l'altra. Di nuovo. Ed è crisi: Wanda Nara e Maurosi sono lasciati. ...Poiuna domanda per i follower: 'Sarà single o no' chiede. Finale a sorpresa Passano pochi minuti e la lite tra Mauroe Wanda Nara si conclude con un finale a sorpresa. Il calciatore ...Sono passati solo quattro giorni dall'annuncio della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Una rottura che tanto ha fatto parlare il gossip in ...Messaggio social di Wanda Nara — durante la separazione da Mauro Icardi — per l'ex marito che le ha dato tre figli. Lopez ora sta con la modella Daniela Christiansson ...